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Во Флоренции в праздничные дни будут открыты главные музеи

Во Флоренции в праздничные дни будут открыты главные музеи

Во Флоренции впервые в праздничные дни будут открыты главные музеи, сообщает La Repubblica.

Впервые самые известные музеи Тосканы – галерея Уффици, Академии, сады Боболи и Палаццо Питти будут открыты для посетителей в праздничные дни — с 30 декабря по 6 января с 8:15 до 18:50, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Уфицци и Палаццо Питти также будут работать в канун Рождества и в последний день года.

"Никогда раньше мы не открывали наши музеи в праздничный период между Рождеством и Богоявлением, — рассказала директор Галереи Уффици Эйке Шмидт. — Приходите всей семьей посмотреть на уникальные экспонаты".

 

 




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