Парламентарии Армении и РФ положительно оценили динамику армяно-российских отношений

Депутаты Национального Собрания Республики Армения и Федерального Собрания Российской Федерации положительно оценивают динамику отношений между двумя странами. Как сообщает Арменпресс, об этом 18 декабря заявил председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Рубен Рубинян после совместного заседания Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям и Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам.

«В ходе заседания были затронуты ситуация на Южном Кавказе и международная безопасность. Мы также поговорили о нагорно-карабахском конфликте, армяно-российских отношениях и межпарламентских отношениях. Должен отметить, что мы позитивно оценили динамику армяно-российских отношений», - сказал Рубинян.

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что сотрудничество постоянно развивается.