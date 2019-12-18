Россия, ЕС и Украина 19 декабря обсудят параметры будущего соглашения по газу

Россия, ЕС и Украина проведут 19 декабря в Берлине трехсторонние консультации на министерском уровне, в ходе которых обсудят параметры будущего соглашения по газу - сроки, тарифы и объемы транзита. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

"В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража", - говорится в заявлении ЕК,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ЕК подтвердила, что председательствовать на встрече будет Марош Шефчович - бывший замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу.