В Непале хотят ужесточить правила восхождения на Эверест

Правительство Непала планирует изменить правила выдачи разрешений альпинистам для восхождения на Эверест, сообщает Reuters.

Такое предложение появилось после гибели в этом году 11 альпинистов.

Путешественников хотят обязать предоставлять доказательства восхождения на высоту 6500 метров. Также они должны иметь хотя бы трехлетний опыт высокогорного треккинга,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Кроме того, желающим покорить Эверест нужно будет предъявить справку о хорошем здоровье.

Гиды, по мнению властей, должны иметь трехлетний опыт организации высотных восхождений.