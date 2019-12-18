РФ надеется, что Азербайджан даст аналогичный ответ на заявление Никола Пашиняна

Российская Федерация надеется, что руководство Азербайджана сделает аналогичное заявление в ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что окончательное решение нагорно-карабахского конфликта должно быть приемлемым для народов Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 18 декабря в Ереване заявил председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Мы согласны с тем, что проблема не имеет и не может иметь силового решения. Российская сторона придает большое значение заявлению премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что окончательное урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно учитывать интересы и позиции и Армении, и Азербайджана, и Нагорного Карабаха. Мы сожалеем о том, что с азербайджанской стороны еще не сделано аналогичного заявления. Мы надеемся, что оно будет. Это будет очень важно с точки зрения разрешения конфликта», - сказал Косачев.