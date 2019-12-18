У нас должна быть образовательная программа, способствующая развитию страны: Никол Пашинян

Под председательством премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна в правительстве была обсуждена заявка Министерства образования, науки, культуры и спорта на бюджетные ассигнования на 2020 год. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

Обсуждение развернулось вокруг приоритетов, приоритетных задач, мероприятий и задачах в рамках реформ в 2020 г.

В первую очередь были обсуждены существующие в сфере общего образования проблемы и работы по их разрешению. Министр Араик Арутюнян отметил, что с целью повышения эффективности учебных заведений в 2020 году планируется организовать процесс аттестации учителей, исходя из его результатов будут реализованы программы переподготовки. Ведутся работы по изменению программ старших школ, повышению их эффективности. Ведутся обсуждения и в отношении предметов и учебной программы.

Были затронуты также и капитальные расходы, предусмотренные по части образовательных учреждений, деятельность дошкольных учреждений.

Премьер-министр Никол Пашинян, говоря о дошкольных учреждениях, отметил, что с их помощью государство должно создать для родителей широкие возможности для их работы, а дети уже с дошкольных учреждений должны начинать свой образовательный процесс. “Мы должны иметь образовательную программу, способствующую развитию страны, чтобы наделять человека максимальными навыками”, - отметил премьер-министр Пашинян.

На заседании коснулись и деятельности области культуры, в частности, музеев, театров, музыкальных коллективов и активизации их деятельности. Премьер-министр отметил важность эффективной деятельности очагов культуры, в том числе в направлении увеличения собственных доходов, что позволит помимо государственных средств привлекать и другие финансы и направлять их на расширение собственной деятельности и решение проблем.

Касаясь сферы науки, ответственные отметили, что в течение последнего года в результате выделенных государством средств на новейшее оборудование было переоснащено около двух десятков лабораторий. В 2020 году средства, выделяемые на науку, вырастут на 17%, достигнув 1,5 млрд. драмов, что является беспрецедентным объемом по сравнению с ассигнованиями, осуществленными до сих пор. В 2020 году планируется внедрить конкретные критерии для оценки деятельности научных учреждений.

На сферу спорта в следующем году было выделено более 4 млрд драмов, в рамках которых предусмотрены три десятка мероприятий.

Также было сообщено, что в ведомстве продолжается процесс оптимизации служебного автопарка. Из 19 служебных машин в настоящее время в распоряжении министерства остались 8.

Премьер-министр отметил важность реализации работ по оптимизации и дал конкретные поручения.