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Испанский певец и актер Пачи Андион погиб в ДТП

Испанский певец и актер Пачи Андион погиб в ДТП

Испанский автор-исполнитель песен и актер Пачи Андион погиб в автомобильной катастрофе, сообщает агентство Efe.

Уточняется, что авария произошла в провинции Сория (автономное сообщество Кастилия и Леон) в среду утром.

Певцу было 72 года, недавно он отметили пятидесятилетие своей музыкальной карьеры. Первый диск "Портреты" он выпустил в 1969 году, последний – в ноябре этого года. Кроме того, Андион снялся более чем в десятке фильмов, к некоторым из них написал музыку,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

 




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