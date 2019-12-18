Испанский певец и актер Пачи Андион погиб в ДТП

Испанский автор-исполнитель песен и актер Пачи Андион погиб в автомобильной катастрофе, сообщает агентство Efe.

Уточняется, что авария произошла в провинции Сория (автономное сообщество Кастилия и Леон) в среду утром.

Певцу было 72 года, недавно он отметили пятидесятилетие своей музыкальной карьеры. Первый диск "Портреты" он выпустил в 1969 году, последний – в ноябре этого года. Кроме того, Андион снялся более чем в десятке фильмов, к некоторым из них написал музыку,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.