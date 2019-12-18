Совет директоров ЕБРР утвердил кандидатуру Армении для проведения годичного собрания в Ереване

17 декабря Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил кандидатуру Армении для проведения годичного собрания ЕБРР в Ереване. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер Армении Тигран Авинян.

“В ближайшее время ожидается также и голосование Совета управляющих ЕБРР по данному вопросу, в результате чего в конце января станут известны окончательные результаты. Еще весной этого года мы сообщали о желании провести годичное собрание ЕБРР 2021 года и бизнес-форум в Ереване. Это намерение мы неоднократно подтверждали и в ходе встреч на высоком уровне с представителями банка на разных площадках.

После официальной заявки правительства на проведение годичного собрания ЕБРР в Ереване, в начале ноября я провел в Ереване детальные обсуждения с делегацией, возглавляемой генеральным секретарем банка, которая на месте оценила возможности Армении провести подобное представительское мероприятие.

В ходе годового собрания ЕБРР ведется диалог на высоком уровне по актуальным темам и принимаются решения по стратегическим вопросам развития банка.

В рамках ежегодного собрания традиционно проходят специальные инвестиционные заседания (investment outlook session), в рамках которых принимающая страна и несколько других предварительно выбранных стран представляют свои инвестиционные возможности.

Мероприятие является и прекрасной возможностью для бизнес-сообщества установить новые связи, поскольку оно обычно принимает более 2000 участников, среди которых - исполнительные руководители ведущих финансовых и корпоративных компаний, высокопоставленные государственные чиновники, представители гражданского общества и представители международных СМИ”, - написал Авинян.