Миллионер ищет человека, кто будет снимать его во время путешествий

Миллионер из Сиднея Мэтью Лепре ищет человека, который фотографировал бы его во время рабочих поездок. 27-летний основатель компании Ecom Warrior Academy, которая занимается онлайн-курсами, постоянно находится в командировках, выступая в том числе в Японии, Китае и США. При этом мужчина останавливается только в пятизвёздочных отелях, где живут и его помощники, сообщает The Sun.

Успешного кандидата ждёт заработная плата в размере £28,5 тыс.. По словам Мэтью, до этого его фотографировал лучший друг, но, поскольку бизнес стремительно расширяется, сейчас у него появились более серьёзные обязанности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Для того чтобы подать заявку, нужно иметь действующий паспорт и быть готовым сесть в самолёт в последнюю минуту. И, конечно, иметь хороший вкус. Все перелёты и проживание будут оплачиваться бизнесменом, поэтому кроме всего прочего это отличная возможность увидеть мир.