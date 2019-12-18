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Миллионер ищет человека, кто будет снимать его во время путешествий

Миллионер ищет человека, кто будет снимать его во время путешествий

Миллионер из Сиднея Мэтью Лепре ищет человека, который фотографировал бы его во время рабочих поездок. 27-летний основатель компании Ecom Warrior Academy, которая занимается онлайн-курсами, постоянно находится в командировках, выступая в том числе в Японии, Китае и США. При этом мужчина останавливается только в пятизвёздочных отелях, где живут и его помощники, сообщает The Sun.

Успешного кандидата ждёт заработная плата в размере £28,5 тыс.. По словам Мэтью, до этого его фотографировал лучший друг, но, поскольку бизнес стремительно расширяется, сейчас у него появились более серьёзные обязанности, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Для того чтобы подать заявку, нужно иметь действующий паспорт и быть готовым сесть в самолёт в последнюю минуту. И, конечно, иметь хороший вкус. Все перелёты и проживание будут оплачиваться бизнесменом, поэтому кроме всего прочего это отличная возможность увидеть мир.

 

 




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