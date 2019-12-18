Назван самый желанный новогодний подарок

iPhone опустился с первого места рейтинга самых желанных новогодних подарков по версии агентства Evercore. Вместо смартфона Apple большинство американцев хотят получить в подарок наушники AirPods, передает Wccftech.

Согласно опросу активных американцев в возрасте от 20 до 25 лет, 25 процентов респондентов хотели бы получить на праздники гарнитуру AirPods. Аналитики отмечают, что наушники резко стали пользоваться спросом, — в 2018 году принять в дар гарнитуру Apple мечтали лишь шесть процентов активных жителей США. На второе место в топе поместили одежду, которую хотели бы получить 13 процентов опрошенных. Третье с долей 11 процентов занимает iPhone, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В пятерку самых желанных подарков также попали деньги или подарочный сертификат, которыми хотели бы быть одарены восемь процентов респондентов. Семь процентов американцев в возрасте от 20 до 25 лет хотели бы получить на Рождество обувь.

В аналогичном опросе среди подростков варианты «AirPods», «одежда» и «iPhone» получили по 16 процентов каждый и разделили между собой первую-третью строчки. При этом в 2018 году получить смартфон Apple в подарок хотел каждый третий тинейджер — за iPhone проголосовали 36 процентов юных респондентов.

Эксперты отметили повышенный спрос на беспроводные наушники Apple в 2019 году. По версии издания The Verge и журнала Time AirPods входят в десятку главных гаджетов уходящего десятилетия.