Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией

Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам. Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Telegram.

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Теперь при проверке данных информацию с загранпаспортов будут считывать специальными приборами: таким образом, сократится время прохождения пограничного контроля.