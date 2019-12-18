Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией
14:58, 18 Декабрь, 2019
Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам. Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Telegram.
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Теперь при проверке данных информацию с загранпаспортов будут считывать специальными приборами: таким образом, сократится время прохождения пограничного контроля.