В Латвии вышел в свет латышский перевод романа Франца Верфеля “40 дней Муса-Дага”. Об этом на своей странице в Facebook сообщил чрезвычайный и полномочный посол Армении в Латвии, Литве и Эстонии Тигран Мкртчян.

“Очередная чудесная новость из нашего региона. Латвийское издательство “Янис Роузе” опубликовало латышский перевод романа Франца Верфеля “40 дней Муса-Дага” в переводе Ильзе Паегле-Мкртчян, с обширными комментариями. В дополнение к предисловию Ильзе, специальное предисловие к книге написал и израильский профессор, геноцидовед Яир Орон, вводный текст предоставил выходец из Мусалера - геноцидовед Ваграм Шемасян. Специальные рекомендации для книги предоставили также всемирно известные геноцидоведы Исраэль Чарни (Израиль), Фрэнк Чок (Канада), президент Латвийской академии Оярс Спаритис. Специально для этого издания музеем Геноцида армян и его бывшим директором Айком Демояном были предоставлены фотографии героев Муса-Дага, которые впервые издаются в этой книге. В результате мы получили один из лучших переводов Муса-Дага в академическом фундаментальном издании. Выражаю глубокую признательность издательству “Янис Роузе” и Ильзе Паегле-Мкртчяну за осуществление с честью этой мега-программы в преддверии 105-летия Геноцида армян”, - отметит посол Мкртчян.

Издание и перевод инициировало посольство Армении в Латвии. Реализации программы способствовали Фонд “Creative Europe ЕС”, Министерство НОКС РаА, правительство Австрии, армянские предприниматели Латвии Мхитар Мхитарян и Овик Мкртчян.