Рекорд тепла 1956 года побит в Москве

Температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню среды поднялась до +2,9 градуса. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

По данным наблюдений, в столице побит температурный рекорд дня, установленный 18 декабря 1956 года (+2,8).

Среда стала самым теплым днем в Москве за последний 71 год метеонаблюдений, пояснили в Гидрометцентре.

Абсолютный температурный рекорд для 18 декабря был установлен в Москве в 1886 году (+5,3). Синоптики не исключают, что в среду в столичном регионе может потеплеть до +6 градусов, и может быть превышен максимум конца 19-го века.