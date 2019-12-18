Эрдоган заявил, что турецкая делегация посетит в Москву

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время в Россию отправится турецкая делегация, чтобы обсудить с российскими коллегами ситуацию в Ливии и Сирии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в среду телеканал Эн-ти-ви.

"Мы [с президентом России Владимиром Путиным] отдали поручение. В рамках него заместитель министра иностранных дел, заместитель министра национальной обороны, а также представители разведки и нацбезопасности в скором времени отправятся с визитом в Москву, - приводит слова турецкого лидера телеканал. - Мы договорились, что будут обсуждаться Ливия и Сирия".