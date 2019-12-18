Суд отклонил ходатайство об отводе судьи по делу Кочаряна

Судья Апелляционного уголовного суда Лусине Абгарян 18 декабря отклонила ходатайство адвоката второго президента Армении Роберта Кочаряна Арама Вардеваняна об отводе.

Как передает Арменпресс, судебное заседание продолжается.

16 декабря адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Вардеванян представил ходатайство об отводе судьи Апелляционного уголовного суда Лусине Абгарян. Суд рассматривает апелляцию адвокатов Роберта Кочаряна на его освобождение под залог судом общей юрисдикции Еревана.

Основанием для отвода стали сведения, распространенные в прессе относительно брата судьи Давида Абгаряна. В частности, Давид Абгарян на своей странице в Facebook поставил “нравится” и поделился записью певца Сержа Танкяна, в которой последний выразил удовлетворение арестом Роберта Кочаряна. Лусине Абгарян в свою очередь на своей странице данной записи также поставила “нравится”. Кроме того, брат судьи является другом бывшего представителя потерпевших по данному делу, ныне судьи КС Ваге Григоряна.