Для достижения степени содействия Пашиняну некоторые руководители сделали бы все возможное

Несмотря на то, что “медовый месяц” бархатной революции закончился, и правительство Армении впряглось в повседневную работу, уровень поддержки премьер-министра Никола Пашиняна в армянском обществе остается беспрецедентным. Как передает Арменпресс, об этом “Голосу Америки” сказал ответственный за территорию Евразии Республиканского международного института США Стивен Никс. Согласно исследованию общественного мнения Армении, проведенного Республиканским международным институтом, уровень поддержки Пашиняна в Армении составляет 76%.

“Любой лидер на постсоветском пространстве сделал бы все для такого высокого рейтинга”.

По словам Никса, высокая поддержка премьер-министра и правительства является важнейшим показателем поддержки деятельности администрации среди граждан Армении.

“Одним из наиболее важных открытий нашего опроса является оптимизм, который царит в армянском обществе. 70% жителей Армении настроены оптимистично в отношении будущего своей страны. Мы проводим опросы почти во всех постсоветских странах и должен сказать, что уровень оптимизма армян выше всех. Это само по себе уже шокирует”.

В то же время граждане осознают, что решение стоящих перед Арменией проблем - борьба с коррупцией, реальные судебно-правовые и экономические реформы - требует времени, отмечает Стивен Никс.

“Согласно полученным нами результатам, народ готов предоставить правительству время для решения этих проблем”.

По мнению представителя Республиканского международного института, тот факт, что поддержка политических сил, представляющих прежнюю власть, остается на низком уровне, свидетельствует об одном: действующим властям удается поддерживать полноценную связь с обществом.

“Действующее правительство очень эффективно передает свои слова и программы гражданам, о чем свидетельствуют эти данные. А обращения прежних властей не находят отклика среди граждан”.