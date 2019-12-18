Queen выпустила клип на рождественскую песню 1984 года

На официальном канале рок-группы Queen на Youtube появился анимационный клип на песню "Thank God it’s Christmas", которая была записана еще в 1984 году, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что авторами идеи стали музыканты группы Брайан Мэй и Роджер Тейлор. В клипе показана обычная жизнь людей в канун Рождества: гуляющие по улице жители города, совместное украшение праздничное елки и группа людей, наблюдающая на крыше за северным сиянием.

Песня "Thank God it’s Christmas" стала результатом сотрудничества музыкантов Queen Брайана Мэя и Роджера Тейлора и впервые прозвучала в 1984 году. Композиция на протяжении шести недель возглавляла британские музыкальные чарты.