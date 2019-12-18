Тарифы на услуги роуминга с Арцахом значительно снизятся с июля: Аршакян

Тарифы на услуги роуминга между Арменией и Арцахом, , предоставляемые операторами мобильной связи, с 1 июля 2020 года существенно снизятся.

Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Одним из достижений этого года является урегулирование связи с Арцахом, снижение тарифов на роуминг. У нас была эффективная работа с Комиссией по регулированию общественных услуг, арцахскими партнерами и операторами, и тарифы как для входящих, так и исходящих звонков снизились на 11 - 44%. Ожидается, что с 1 июля должно произойти снижение тарифов на входящие и исходящие звонки”, - сказал министр.

Он подчеркнул, что сразу после создания министерства они занимались вопросом роуминга. Аршакян напомнил, что в сети одного из операторов для исходящих звонков было снижение на 15%, для входящих - на 44%. И сейчас действует единый тариф на исходящие звонки в размере 38 драмов и 25 драмов за входящие звонки. “В июле эти цифры сильно снизятся. Я пока не хочу называть точные цифры, поскольку мы пока ведем переговоры, но они намного спустятся”, - заключил министр.