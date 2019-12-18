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Назван способ избежать распространенный рак

Назван способ избежать распространенный рак

Специалисты Американского онкологического общества назвали способ избежать рак молочной железы. Оказалось, что риск заболевания снижается при потере лишнего веса. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Ученые проанализировали данные о 180 тысячах женщин в возрасте 50 лет и старше, которые приняли участие в десяти различных исследованиях. Их вес оценивался три раза в течение десяти лет: в начале исследования, через пять лет и через четыре года. Результаты показали, что у женщин, которые потеряли вес и сохранили изменения, риск развития рака молочной железы был ниже, чем у тех, у кого вес не менялся.

Женщины, которые потеряли 2-4,5 килограмма, на 13 процентов реже заболевали раком. Снижение веса на 4,5-9 килограммов способствовало уменьшению риска на 16 процентов, а потеря более девяти килограммов — на 26 процентов. У тех, кто похудел на девять килограммов и вернул потерянный вес, риск развития опухолей также немного снижался.

 




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