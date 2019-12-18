PSA Groupe и Fiat Chrysler достигли соглашения о слиянии

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество "Пежо") подписали соглашение о слиянии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в среду сообщила пресс-служба французского автоконцерна.

"Fiat Chrysler и Groupe PSA сегодня подписали соглашение по слиянию их бизнесов для того, чтобы создать 4-й по объему производства и 3-й по обороту автоконцерн в мире", - говорится в сообщении. Отмечается, что реализация соглашения займет порядка 12-15 месяцев. Новая объединенная компания намерена продавать порядка 8,7 млн автомобилей в год, совокупные доходы автогиганта составят €170 млрд, а операционная прибыль - €11 млрд.

Головная компания будет базироваться в Нидерландах, акции нового автоконцерна будут размещены на Парижской, Миланской и Нью-Йоркской фондовых биржах. Состав совета директоров будет сбалансированным - по пять человек от каждого автоконцерна, его председателем будет президент Fiat Chrysler Джон Элканн. Исполнительным директором нового предприятия будет назначен президент Groupe PSA Карлос Таварес сроком на пять лет.