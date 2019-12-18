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Жители бывшего общежития текстильщиков Гюмри встретят Новый год в новых квартирах

Жители бывшего общежития текстильщиков Гюмри встретят Новый год в новых квартирах

Бабушки, проживающие в аварийном здании бывшего общежития текстильщиков в Гюмри, встретят Новый год в новых квартирах. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Ширака Тигран Петросян, опубликовав фотографию аварийного здания.

“Дай бог им долгих лет жизни, чтобы после многих лишений они смогли бы испытать удовольствие от комфортных условий. Скоро от этого мрачного “памятника” останутся только фотографии”, - написал Петросян.




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БелТА

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