Строительные работы “Инженерного города” начнутся в 2020 году

Строительство “Инженерного города” в Армении начнется в 2020 году. Как передает Арменпресс, об этом на итоговой пресс-конференции сказал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“В 2020 году, наконец, у нас будут серьезные шаги в программе “Инженерного города”. По словам Аршакяна, Национальный венчурный фонд будет зарегистрирован во втором квартале и в 2020 году в технологическую сферу возможно будет инвестировать не менее $ 5 млн.

“Инженерный город” создается в рамках государственно-частного сотрудничества. Программой предусматривается подготовка и переподготовка 1500 высококлассных специалистов сферы, создание новых рабочих мест. Программа будет реализована в Ереване.