Территория монастырского комплекса Хор Вирап полностью благоустраивается

В рамках реализации программ, направленных на развитие сферы туризма в областях, при финансировании Фонда территориального развития и Всемирного банка полностью благоустраивается территория монастырского комплекса Хор Вирап. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Араратской области Гарик Саркисян.

“Уже начались работы по замене лестницы. По программе предстоит также: асфальтирование прилегающего участка, ремонт автостоянки и торговых точек, озеленение прилегающей территории, проведение сети освещения”, - написал Саркисян.