Время в Ереване: 11:07:36,   18 Декабрь

Территория монастырского комплекса Хор Вирап полностью благоустраивается

Территория монастырского комплекса Хор Вирап полностью благоустраивается

В рамках реализации программ, направленных на развитие сферы туризма в областях, при финансировании Фонда территориального развития и Всемирного банка полностью благоустраивается территория монастырского комплекса Хор Вирап. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Араратской области Гарик Саркисян.

“Уже начались работы по замене лестницы. По программе предстоит также: асфальтирование прилегающего участка, ремонт автостоянки и торговых точек, озеленение прилегающей территории, проведение сети освещения”, - написал Саркисян.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации