Ливанская газета “Зартонк” поздравила Арменпресс со 101-й годовщиной основания

Ответственный директор и главный редактор ливанской газеты “Зартонк” Севак Акопян направил поздравительное послание директору Арменпресс Араму Ананяну по случаю 101-й годовщины основания агентства.

Арменпресс представляет послание.

“Администрация ливанской газеты “Зартонк” сердечно поздравляет своего коллегу Государственное информационное агентство “Арменпресс” со 101-й годовщиной основания. Это еще один повод чтобы оценить роль агентства в развитии, распространении армянской прессы и в построении государственности. Траектория деятельности Арменпресса проходит через всю историю трех армянских республик. Его архив очень богат и ценен.

Поздравляем директора агентства Арама Ананяна, благодаря усилиям которого агентство сегодня испытывает период профессионального подъема. Поздравляем сотрудников, которые своими профессиональными и человеческими качествами, сумели сохранить свое особое место в жизни армянской прессы. Поздравляем читателей, которые ежедневно получают достоверную и точную информацию благодаря профессиональной и качественной команде агентства Арменпресса. Желаем нашим коллегам неисчерпаемой энергии, плодотворного пера в их патриотической деятельности.

Сотрудничество Арменпресс со структурами диаспоры, армянскими изданиями, имеющими многолетнюю историю, чрезвычайно важно. Более вековая история Арменпресс доказывает, что первое армянское агентство сумело идти в ногу со временем, быть надежным партнером как в Армении, так и в диаспоре, и за рубежом.

От имени редакции “Зартонка” и всего аппарата еще раз поздравляем наших коллег и желаем в этой кажущейся легкой, но трудной работе сил и энергии. Мы уверены, что и через 100 лет Арменпресс останется самым многолетним и надежным источником информации в Армении и за ее пределами”.