Инспекционный орган выявил нарушения в общине Апаран

Принимая за основу согласованный с премьер-министром РА график проведения при необходимости проверок в ряде общин РА, сотрудники управления геодезии и землепользования Инспекционного органа по градостроительству, технической и пожарной безопасности провели проверки в общине Апаран Арагацотнской области. Об этом Арменпресс сообщили в Инспекционном органе градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении.

Осмотром территорий и проверкой документации, осуществленных в общине, выяснилось, что неправильно составлен земельный баланс общины, который в дальнейшем становится частью земельного баланса области и Республики.

Кроме изучения документов и многочисленных нарушений, выявленных при осмотре, проверяющая группа обнаружила и констатировала, что в селе Джрамбар на земельном участке производственного, промышленного назначения, назначения недропользования и другого целевого назначения, являющегося личной собственностью, без наличия документов об изменении законного и целевого назначения, было построено самовольное жилое здание (дача).

Выяснилось также, что в селе Чкнах, без наличия законного, зарегистрированного права и документов об изменении целевого назначения, гражданами были куплены 5 земельных участков, и на них были построены особняки. 2 из которых в дальнейшем были легализованы, остальные 3 – самовольные. Один из земельных участков был собственностью общины целевого назначения.

В результате руководитель Инспекционного органа губернатору Арагацотна представил соответствующее ходатайство о привлечении к ответственности должностных лиц общины.