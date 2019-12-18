"Яндекс" выяснил, какие события и личности стали самыми популярными у пользователей в 2019 году по итогам запросов в поисковике. Среди событий наибольший интерес пользователей вызвали выборы на Украине и пожар в соборе Парижской Богоматери, а самыми популярными личностями стали президент Украины Владимир Зеленский и шведская активистка Грета Тунберг, говорится в сообщении компании, распространенном в среду, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Согласно результатам поиска за 2019 год, среди наиболее интересующих пользователей "Яндекса" событий также оказались несанкционированные акции в Москве, катастрофа "Суперджета" в Шереметьево, ажиотаж вокруг "штурма" американской засекреченной "Зоны-51" и другие.