Характер внутриполитического кризиса в Израиле, возможные развития

В полночь 11 декабря истек срок формирования коалиционного правительства в Израиле, лидирующим политическим силам так и не удалось сформировать коалиционное правительство. Раннним утром 12 декабря 22-й Кнессет Государства Израиль в третьем чтении в соотношении голосов 94 “за”, 0 “против” принял Закон о роспуске. 2 марта 2020 год состоятся выборы следующего, 23-го и третьего парламента в течение одного года.

Стоит напомнить, что 21-й парламент, сформированный в результате самого громкого, самого бурного избирательного процесса в истории Государства Израиль, после внеочередных выборов 9 апреля, просуществовал всего 50 дней. Самораспустился, минуя другие предусмотренные законом регулирования, подобная развязка также была беспрецедентной для этой страны. В отличие от этого, в ходе деятельности 22-го Кнессета были применены все предусмотренные законодательством Израиля способы формирования коалиционного правительства - вплоть от попытки формирования правительства общенационального единства двумя основными конкурирующими деятелями до возможности формирования коалиции усилиями самого парламента. Однако все попытки были провалены.

По сути, по итогам двух выборов какой-либо политической силе не удалось зафиксировать существенное преимущество над соперниками. Более того, даже популярность правых сил и оппозиционного левоцентристского лагеря в израильском обществе почти равна - в пределах 54-58 мандатов. Никому из них не удается получить необходимые 61 мандаты и составить большинство в парламенте. Причина сложившейся путаницы, в чисто цифровом плане в том, что на 8 мандатах между конкурирующими политическими лагерями, без явной ориентации, маневрировала правоцентристская партия “Наш дом – Израиль”, выдвигая единственное условие присоединения к какой-либо коалиции - формирование правительства национального единства, что в случае сложных взаимоотношений между основными политическими игроками невозможно.

Причины внутриполитического кризиса

Следует подчеркнуть, что ключевой причиной политического кризиса в стране, имеющей такую состоявшуюся демократическую традицию и парламентскую систему правления, который длится уже около года, являются непреодолимые противоречия между основными политическими игриккамами, а также явная поляризация общества.

Особо примечательна суть проблем, обусловленных личностным фактором, в основе которых лежат взаимоотношения между лидером правящей партии “Ликуд” Биньямином Нетаньяху и лидером партии “Наш дом – Израиль”, бывшим министром обороны Авигдором Либерманом.

Дело в том, что Нетаньяху продолжает всячески цепляться за кресло премьер-министра, и за его неприкосновенность, чтобы избежать ответственности по трем уголовным делам, возбужденным в отношении него. А Либерман, политическое соперничество которого с премьер-министром имеет уже десятилетнюю историю, является главным виновником досрочной отставки всех коалиционных правительств во главе с Нетаньяху. Хотя подобное поведение Либермана в идеологическом плане обосновывается позицией крайних православных еврейских религиозных общин по ограничению прав иаредимов, являющихся неуравновешенными коалиционными партнерами Нетаньяху, тем не менее, взаимоотношения двух деятелей часто измеряются степенью ненависти.

Кроме того, хотя период правления Нетаньяху, однозначно, можно было бы оценить как период неопровержимого всестороннего развития государства Израиль, тем не менее, значительной части общества этой страны явно надоел самый долгоживущий премьер страны, управляющей уже более десяти лет.

Что касается позиции оппозиционного левоцентристского лагеря, который под руководством бывшего начальника генштаба Бени Ганца и ряда других солидных политических и военных игроков, в настоящее время возглавляет центристское политическое объединение “Синий и белый”, то они избегают возможности какого-либо сотрудничества с действующим премьер-министром, даже при ротационном условии совмещения поста премьер-министра с Нетаньяху, в случае его первого пребывания на посту. Опасения оппозиционеров достаточно обоснованы, поскольку Нетаньяху не раз умело маневрировал в отношениях с политическими противниками. А сотрудничество с ним чревато резким падением рейтинга, поскольку основным стержнем риторики оппозиционных сил является личность премьер-министра.

Возможные варианты развязки

Наиболее вероятным вариантом разрешения кризиса в сложившихся условиях является сценарий существенного изменения среди основных деятелей израильского политического поля, который возможен, например, посредством внутрипартийных праймеризов. В качестве примера, в случае с любым другим кандидатом от правящей партии “Ликуд” ситуация изменится диаметрально (до конца года будет проводиться праймериз правящей партии, однако возможности бывшего министра внутренних дел Гидеона Саара, бросившего перчатку премьер-министру, на данный момент не оцениваются так высоко). Возможно, число голосов, полученных партией, сократится, но правосторонний альянс однозначно сможет получить необходимое количество мандатов для формирования коалиционного правительства, во всяком случае, об этом свидетельствуют все соцопросы, проведенные до сих пор. В противном случае велика вероятность, что и результаты очередных выборов, намеченных на 2 марта, не приведут к разрешению кризиса. Маловероятным сценарием урегулирования является раскол одного из конкурирующих лагерей и сепаратные переговоры отдельных политических сил с партией, победившей на выборах.

Влияние внутриполитического кризиса Израиля на регион

Внутриполитический кризис, продолжающийся в Израиле, в контексте региональных процессов сам по себе приводит и к неопределенности в связи с рядом ключевых ближневосточных конфликтов. Из-за затягивания процесса формирования правительства в Израиле в очередной раз оказывается под вопросом судьба “сделки века” президента США Дональда Трампа по палестино-израильской проблеме, дальнейшие развития вокруг политики изоляции Ирана (в том числе в Сирии, Ираке, Ливане), важнейшим условием для участников которой является стабильная власть в Израиле. По всей вероятности, в ближайшие два месяца на Ближнем Востоке ожидаются довольно непредсказуемые развития, поскольку эта избирательная кампания, по сути, является последней возможностью Нетаньяху сохранить власть. И премьер-министр Израиля будет стремиться быть достаточно активным, даже агрессивным, чтобы убедить израильского избирателя в том, что на этом важнейшем этапе истории государства ему и его команде нет альтернативы.

Скорейшее разрешение внутриполитического кризиса в Израиле важно и для Армении, учитывая реалии многослойного армянского присутствия в этой стране, а также программы по всесторонней активизации отношений с Тель-Авивом в ближневосточном политическом векторе Еревана. Ключевым предусловием этого может быть стабильная политическая ситуация в этой стране и правительство, пользующееся широким общественным расположением.

Армен Петросян