Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет

Участники скандинавской поп-группы Aqua объявили, что вернутся на сцену после 20-летнего перерыва. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Mirror.

Музыканты рассказали, что отправятся в тур по Канаде в 2020 году, а в апреле планируют выступить на фестивале Coachella в Калифорнии.

Сейчас работаем над новой музыкой. Самые суровые судьи — это мы. Пока не добьемся идеального звучания, ничего не выпустим, — заявила солистка группы Лене Нюстрём

Группа Aqua была образована в 1989 году. В нее входило четыре участника: Рене Диф, Сёрена Растед, Клаус Норрен и Лене.

В 1990-х годах коллектив был одним из самых популярных в Дании благодаря хитам Doctor Jones, Turn back time и Barbie girl.