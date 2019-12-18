Ноябрь 2019 года стал вторым среди самых теплых за последние почти 150 лет

Минувший ноябрь был очень теплым и занял вторую строчку в температурном рейтинге, уступив лишь ноябрю 2016 года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО), подчеркнув, что второе место среди самых теплых заняли также осенний сезон 2019 года и период с января по ноябрь.

Как заявила на брифинге в Женеве официальный представитель ВМО Клэр Нюллис, ноябрь был очередным очень теплым месяцем. Он стал "вторым из самых теплых за 148 лет наблюдений за климатом". Нюллис напомнила, что рекорд принадлежит 2016 году, который был отмечен сильным природным феноменом Эль-Ниньо, вызвавшим повышение температуры.

По ее словам, пять самых теплых в истории наблюдений ноябрей пришлись на период с 2013 года.

Согласно опубликованному ВМО в начале декабря докладу, период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.