Волна "минирований" с 28 ноября затронула более 3,6 тыс. московских объектов. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для проверки анонимных сообщений в общей сложности было эвакуировано порядка 490 тыс. человек", - сказал собеседник агентства в среду.

По его информации, во вторник, 17 декабря, анонимы "минировали" Верховный суд, свыше 20 районных судов, школы, станции метро, аэропорты. Общее число эвакуированных приблизилось к 40 тыс. человек. В понедельник из-за анонимных сообщений о бомбах проверили почти 200 учреждений, в числе которых оказалась башня "Федерация" в Москва-Сити.

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах приходили на электронную почту. Ни в одном случае угрозы не подтвердились.

Пик "минирований" пока приходится на 10 декабря, когда в Москве было эвакуировано свыше 120 тыс. человек с территории около 400 объектов.