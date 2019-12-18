Президент Армении направил поздравительное послание эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль Тани
Президент Армении Армен Саркисян по случаю Национального праздника Катара направил поздравительное послание эмиру Катара шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
“В этом году я имел честь находиться с официальным визитом в Катаре, а также выступать в качестве докладчика на Всемирном саммите инновационного образования и “Форуме Доха”.
Уверен, что открытие посольства Республики Армения в Государстве Катар, отмена въездных виз для граждан Республики Армения, а также развитие двустороннего сотрудничества в области искусственного интеллекта, высоких технологий, образования и науки, туризма, безопасности продуктов питания и других сферах еще более укрепят и поднимут на новый уровень многостороннее сотрудничество между нашими странами”, - говорится в послании президента Саркисяна.
Он пожелал Эмиру Аль Тани успехов, а дружественному народу Катара - мира и благоденствия.