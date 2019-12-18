Иран объяснил рост напряженности в регионе иностранным вмешательством

Рост напряженности в странах Ближнего Востока провоцируют иностранные государства, способствующие террористическим организациям. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Шамхани.

"Нам нужно прекрасно понимать, откуда произрастают корни такого зла как терроризм. Мы прекрасно понимаем, что из-за рубежа этого региона приезжают сюда иностранные силы, которые не только способствуют росту терроризма, но и ещё снабжают (боевиков) вооружениями", - сказал Шамхани, открывая многостороннюю встречу секретарей советов безопасности и советников по национальной безопасности, посвящённую афганской проблематике.

Он заявил, что прошедший с последней аналогичной встречи год на Ближнем Востоке произошло немало событий, угрожавших безопасности и стабильности государствам региона.

"В нашем регионе терроризм и экстремизм - это та беда и зло, которые продолжаются, и, к сожалению, угрожают нашему общему миру и стабильности в этом регионе. У нас нет другого выхода кроме как сообща работать и сотрудничать в этой сфере", - сказал секретарь иранского Совбеза.

Во встрече, проходящей в среду в Тегеране, Россию представляет делегация во главе с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, кроме того, в Тегеран прибыли делегации Афганистана, Китая, Индии, Таджикистана, Узбекистана.