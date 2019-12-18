Следственное управление КГД выявило случай злоупотребления служебным положением

В следственном управлении КГД РА в ходе расследования уголовного дела, расследуемого по пункту 2 части 1 статьи 205 Уголовного кодекса РА, был обнаружен случай предполагаемого преступления злоупотребления должностным положением со стороны главы общины Баграмяна. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

В частности, выяснилось, что глава общины Баграмян, будучи осведомленным о том, что компания, занимающаяся крупной сельскохозяйственной деятельностью в руководимой им общине, а также в соседней общине, хочет приобрести новые земельные участки и расширить свою деятельность, не предоставил представителям компании соответствующей информации о земельных участках, принадлежащих общине, намереваясь самому приватизировать земельные участки, находящиеся на балансе общины, и продать покупателю по более высокой стоимости. С этой целью глава общины организовал процесс продажи земельных участков опосредованно и предоставил ложную информацию о том, что у общины нет земельных участков, подлежащих продаже.

За это время он, используя свое должностное положение вопреки интересам общины, в корыстных целях, получив согласие членов Совета старейшин, организовал формальный аукцион по продаже требуемого земельного участка, в котором участвовал и победил его родственник. В результате глава общины продал эту территорию своему родственнику по цене, значительно ниже рыночной – чуть более 9 млн драмов. Тот в свою очередь продал земельные участки компании-покупателю за 71 млн драмов, в результате чего общине был нанесен существенный ущерб в размере 62 млн драмов.

По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.