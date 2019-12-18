Новое предложение от Acba Leasing и Авангард Моторс

Подводя итоги кампании “Учти”, АКБА Лизинг и “Авангард Моторс” представляют еще одно эксклюзивное предложение.

До конца года покупатель, приобретая автомобиль из “Авангард Моторс” посредством Acba Leasing, получит возможность воспользоваться следующими условиями:

Годовая процентная ставка - 0,01% (в случае евро)

Предоплата: 10%

Комиссионные: 1%

КАСКО страхование: 2,5-2,75%

Срок погашения 2 года

Отсутствие других дополнительных платежей

“В 2019 году в результате сотрудничества между нами и “Авангард Моторс” общая сумма предоставленных в лизинг автомобилей составила около 4 млрд драмов. Зарегистрированные результаты впечатляют, и мы решили не ограничиваться на этом. Мы разработали еще одно предложение, благодаря которому наши партнеры получат возможность до конца года приобрести автомобиль из всей модельной серии “Авангард Моторс” на условиях, беспрецедентных для армянского лизингового рынка. Надеюсь, что это наше новое предложение также получит широкий отклик”, - отметил в своей речи генеральный директор Acba Leasing Агаси Гаспарян.

Acba Leasing - член финансовой группы АКБА-Кредит Агриколь. Компания является абсолютным лидером на рынке лизинга в Армении.