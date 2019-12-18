Анна Акопян поздравила информационное агентство “Арменпресс” со 101-й годовщиной основания

Супруга премьер-министра Армении Анна Акопян поздравила информационное агентство “Арменпресс” со 101- й годовщиной.

Как передает Арменпресс, об этом Анна Акопян написала на своей странице в Facebook.

“Уважаемые сотрудники редакции Арменпресс, журналисты, бывшие и нынешние сотрудники, поздравляю первое Государственное информационное агентство Армении со 101-й годовщиной основания. В новом столетии хочу, чтобы Вы продолжали сохранять свой высокий профессионализм, имели новые достижения и новые взлеты”, - написала супруга премьер-министра РА.

Арменпресс был основан 18 декабря 1918 года. Решением Национального совета Первой Республики Армения было создано беспрецедентное Государственное информационное агентство - Армянское телеграфное агентство. В настоящее время информационное агентство “Арменпресс” является закрытым акционерным обществом, акции которого принадлежат Республике Армения. Это самое многолетнее агентство Армении. Оно выпускает ряд информационных лент - официальные, политические, экономические, общественные, региональные, международные, культурные, спортивные, интервью, фото и видео новости.

В ноябре 2017 году правительство Армении приняло решение о реорганизации ЗАО “Айастани Анрапетутюн - Республика Армения” и “Анрапетутюн” в форме присоединения к ЗАО “Арменпресс”.