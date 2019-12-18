В Австралии зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений

Бюро метеорологии Австралии зафиксировало самый жаркий день за всю историю наблюдений, им стало 17 декабря, когда температура воздуха прогрелась до 40.9 ºC, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Согласно предварительным данным, 17 декабря стал самым жарким днем за всю историю с момента начала наблюдений, при температуре 40.9 ºC, что составило среднее максимальное (значение) по стране в целом, превысившее предыдущий рекорд в 40.3 ºC, установленный 7 января 2013 года", - говорится в сообщении метеорологов в Twitter.

Пожары в Австралии разгорелись с новой силой в начале ноября. Есть жертвы среди населения. Огонь уничтожил уже более миллиона гектаров леса, в том числе места обитания коал.