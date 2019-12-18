Санкции США в отношении газопровода "Северный поток — 2" не смогут остановить его строительство. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

По словам собеседников издания, реализация проекта почти завершена, и санкции против газопровода, которые были включены в оборонный бюджет США, не смогут нанести ему серьезный ущерб.

Источники отметили, что теперь США попытаются сосредоточить усилия на противодействие другим российским энергетическим проектам.

Ранее сенат проголосовал во вторник за оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине.