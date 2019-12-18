В США прошли демонстрации за импичмент Трампа

Манифестации в поддержку импичмента президента США Дональда Трампа прошли во вторник в ряде американских городов. Трансляцию с места проведения некоторых из этих акций вел телеканал CNN, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Демонстрации прошли, в частности, в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско (оба в штате Калифорния), Лас-Вегасе (штат Невада), Филадельфии и Питтсбурге (оба в штате Пенсильвания), Нью-Йорке (штат Нью-Йорк), Бостоне (штат Массачусетс), Атланте (штат Джорджия), Денвере (штат Колорадо), Солт-Лейк-Сити (штат Юта) и других городах. Многие участники акций несли плакаты с призывами отстранить Трампа от власти.

Согласно оценкам агентства Associated Press, манифестации были сравнительно малочисленными. По всей стране в них участвовали десятки тысяч человек. Состоявшиеся ранее в этом году демонстрации в защиту прав женщин привлекли значительно больше людей.