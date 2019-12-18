Creative Armenia и Ucom объявляют двух победителей конкурса сценария “Первая страница”

“Creative Armenia” рада объявить двух победителей своего конкурса сценария “Первая страница”, спонсируемого Ucom. Мэтью Ялдезян и Офелия Арутюнян разделили главный приз в $ 2000 за первые страницы своих влиятельных сценариев воображаемого фильма под названием “Creative Armenia”. Почетные упоминания - Андре Аванесян, Ирен Степанян, Джейсон Лески и Ной Мегерян Бартел.

“Мы получили множество впечатляющих сценариев из разных стран мира”, - сказал заместитель директора-учредителя “Creative Armenia” Алек Мухибян. Однако эти две страницы нас подкупили своей проницательностью и силой. Они очень впечатляюще представили героев, дали интригующие намеки на последующую историю и заставили нас захотеть прочитать и следующие страницы”.

Доцент профессиональных программ Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Мэтью Ялдезян представил впечатляющего героя, который был запутан в “лабиринте упрямо пересекающихся улиц Литтл Армении”.

Родившаяся в Армении кинорежиссер Офелия Арутюнян воплотила в жизнь ряд фильмов, представленных на крупных кинофестивалях, таких как “Sundance”, “TIFF”и “Raindance”. Она выпустила фильмы и для Алекса Гибни и “HBO”. Первая страница ее сценария “Creative Armenia” раскрывает мечты и быль старого, или, возможно, нового, Ереванского цирка.

Конкурс сценария “Первая страница” – третий опыт сотрудничества “Creative Armenia” и Ucom, последовавший за конкурсом фотографии “Искусство теней” и конкурсом дизайна “Афиша фильма”.

“От имени компании Ucom поздравляю победителей и совершенно не удивлюсь, что их двое”, - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян. Талантливых и креативных людей в нашей стране довольно много, и я буду рад тому, чтобы сценаристы, режиссеры, актеры нового поколения продолжат работать и добиваться успехов и на международной арене”.

“Creative Armenia” - культурный фонд для представителей армянского народа, который находит, развивает и стимулирует созидательную мысль.

Компания Ucom является самой быстрой в Армении компанией, предоставляющей услуги фиксированной и мобильной связи, которая, выступая в составе группы компаний “Галакси”, совместно с другими компаниями реализует программы социального воздействия для поддержки креативной культуры Армении.

Чтобы узнать больше о креативном конкурсе, посетите веб-сайт creativearmenia.org/challenges