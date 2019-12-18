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В Гонконге отменили новогодний салют из-за угрозы беспорядков

В Гонконге отменили новогодний салют из-за угрозы беспорядков

Власти Гонконга по рекомендации полиции решили отменить грандиозный новогодний салют над гаванью Виктория в ночь на 1 января. Этот шаг мотивирован соображениями безопасности в связи с угрозой новых протестных акций и массовых беспорядков. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду газета South China Morning Post.

"Общественная безопасность является нашим главным приоритетом, поскольку фейерверки собирают огромную толпу зрителей по обе стороны пролива", - отметил глава правительственного департамента по делам туризма Пан Юкай.

Вместо запуска масштабного салюта с барж могут быть запущены отдельные фейерверки с крыш ряда небоскребов.

Из-за опасений демонстраций за последние месяцы в Гонконге был отменен ряд массовых мероприятий, включая музыкальный фестиваль Clockenflap, международные чемпионаты по велоспорту, гольфу и теннису, фестиваль вин и закусок.

 




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