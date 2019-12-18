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Азербайджан при стрельбе в направлении населенных пунктов Тавуша применил разнокалиберное оружие

Азербайджан при стрельбе в направлении населенных пунктов Тавуша применил разнокалиберное оружие

Азербайджанские ВС 17 декабря около полуночи вновь вели стрельбу в направлении шоссе Иджеван - Ноемберян и села Коти Тавушской области Армении. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

“Действия были прекращены после ответного огня со стороны ВС Армении. Было применено стрелковое оружие различного калибра и пулеметы. Потерь нет”, - написал Ованнисян.

Ранее Арцрун Ованнисян сообщал, что 17 декабря в районе 22: 00 - 22: 30 азербайджанские ВС открыли огонь в направлении автодороги Иджеван - Ноемберян и села Коти. После ответного огня ВС Армении противник прекратил огонь.




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БелТА

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