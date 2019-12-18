Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на встрече с грузинскими дипломатами об опасности поляризации и "тотальной политической войны" в стране, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

За год до парламентских выборов политическая ситуация очень накалилась. Оппозиция проводит шумные акции протеста, в первую очередь с требованием изменения избирательной системы, а власти продолжают стоять на своем. Сесть за стол переговоров удалось только при посредничестве зарубежных дипломатов.

"Мы видим, как поляризация разрывает и ослабляет государство. Я пытаюсь не вступать в это противостояние, так как институт президента должен оставаться вне тотальной политической войны, чтобы не стать мишенью и вместе с ним, чтобы мишенью не стало государство", - сказала Зурабишвили.

Она отметила, что противостояние добралось и до диаспоры.









