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Трамп призвал спикера палаты представителей США прекратить процедуру импичмента

Трамп призвал спикера палаты представителей США прекратить процедуру импичмента

Президент США Дональд Трамп выразил спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси решительный протест в связи с процедурой импичмента и обвинил демократов в антиконституционном злоупотреблении властью. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в распространенном во вторник письме Трампа в адрес главы нижней палаты.

"Импичмент является беспрецедентным и антиконституционным злоупотреблением властью со стороны демократов, равному чему не было за всю 250-летнюю историю американского законодательства", - подчеркнул президент.

По словам Трампа, выдвигаемые против него две статьи обвинения - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса - не подпадают "ни под какие нормы конституции и права". "Они [статьи] не содержат никаких преступлений, нарушений. Вы обесценили важность этого очень отвратительного слова - импичмент!" - убежден глава Белого дома.

В Палате представителей США в среду начинается процедура, по итогам которой на голосование будет вынесен вопрос о том, объявлять ли импичмент президенту США Дональду Трампа.

 

 




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