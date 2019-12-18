Министр НОКС РА принял участие в итоговом мероприятии образовательной программы “Класс + классика”

При содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Национальный академический театр им. Габриела Сундукяна в ноябре - декабре организовал образовательную программу “Класс + классика”. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства образования и науки Армении, она разработана для учеников старшей школы и направлена на укрепление связи между школой и театром.

16 декабря министр образования и науки РА Араик Арутюнян принял участие в итоговом мероприятии образовательной программы “Класс + классика” и вручил учащимся сертификаты.

Около 250 учеников ереванских школ 4 ноября посетили Национальный академический театр им. Габриела Сундукяна. Их приветствовал министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. Директор Национального академического театра им. Габриела Сундукяна Вардан Мкртчян представил цели и течение программы, после чего участники программы написали сочинения на темы “Мой любимый актер/актриса”, “Мой любимый спектакль”, “Мой любимый театр”, “Мой любимый литературный герой”. При подведении итогов были отобраны 60 победителей. Учащиеся, преодолевшие отборочный тур, с 12 по 16 ноября в Малом зале Национального академического театра им. Габриела Сундукяна участвовали в семинарах-лекциях “История театра”, “Актерское искусство”, “Режиссерское искусство”, ”Организация театрального дела”, “Вовлеченность других видов искусства в театр”. Семинары проводили лучшие специалисты сферы.

Лекция театроведа, члена-корреспондента Академии НАН РА Генриха Оганесяна была своеобразным представлением явления “театр”. С историей театра знакомила кандидат искусствоведения Ануш Аслибекян, а кандидат искусствоведения Сара Налбандян рассказала о современных тенденциях театра. С заслуженными артистами РА Нелли Херанян и Давида Акопяна участники программы ознакомились с основами мастерства актера. Народный артист РА Армен Элбакян и заслуженный артист РА Рубен Бабаян раскрыли для школьников нюансы режиссерского искусства. Художник, дизайнер Эдик Погосян говорил со школьниками о внешней рекламе, а кандидат искусствоведения Мане Мкртчян коснулась менеджмента культуры. Замдиректора Национального академического театра им. Сундукяна Грач Нерсесян ознакомил учеников с материальным производством театра, после чего они побывали в мастерских и за кулисами. Роль музыки в театре представил Ваче Шарафян, а художник Гарегин Евангулян говорил об изобразительном искусстве. Хореограф Ани Абрамян раскрыла для участников мир танца, а лекция прозаика Нелли Шахназарян была о связи между литературой и театром.

Лекции сопровождались просмотрами спектаклей. За эти дни участники программы побывали в Ереванском государственном кукольном театре им. О. Туманяна, посмотрели спектакль “Моя семья в моем чемодане”, в Национальном академическом театре им. Сундукяна – спектакли “Орлиное гнездо”, “Невеста с севера”, “Пепо”.

Учащиеся смогли присутствовать и на главной репетиции и премьере спектакля “Полет над гнездом кукушки” Национального академического театра им. Г. Сундукяна.

На следующем этапе программы участники при помощи специалистов разработали лекции, которые представили в своих школах, тем самым приобщив к программе и своих одноклассников.

В 2020 году программа станет общегосударственной, включив и области Армении.