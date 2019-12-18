Мероприятия предстоящие 18 декабря
Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет события, ожидаемые сегодня.
Сегодня, 18 декабря, состоится совместное заседание постоянной комиссии НС РА по внешним сношениям и Комитета СФ ФС РФ по международным делам.
Свои наблюдения по проекту Закона РА “О высшем образовании и науке” представят ректоры Экономического университета, Государственного университета языков и социальных наук им. Брюсова, Государственного института театра и кино.
Союз передовых технологий и предприятий проведет “Встречу лидеров информационных коммуникационных технологий”. На созванной пресс-конференции будут представлены подробности мероприятия.
18 декабря - Международный день мигрантов. Специалисты сферы представят миграционные тенденции в Армении и государственную политику.
С журналистами встретится председатель отраслевого союза работодателей такси-сервисов. Он представит проблемы сферы.
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