“Арменпресс” вступает в новое столетие: государственному агентству 101 год

Первое государственное информационное агентство Армении “Арменпресс” отмечает свою 101-ю годовщину.

Арменпресс был основан 18 декабря 1918 года. Решением Национального совета Первой Республики Армения было создано беспрецедентное Государственное информационное агентство - Армянское телеграфное агентство. В настоящее время информационное агентство “Арменпресс” действует как закрытое акционерное общество, акции которого принадлежат Республике Армения. Это самое многолетнее агентство Армении. В настоящее время оно выпускает ряд информационных лент - официальные, политические, экономические, общественные, региональные, международные, культурные, спортивные, интервью, фото и видео новости.

В ноябре 2017 году правительство Армении приняло решение о реорганизации ЗАО “Айастани Анрапетутюн - Республика Армения” и “Анрапетутюн” в форме присоединения к ЗАО “Арменпресс”.

Команда агентства ”Арменпресс” сохраняет ведущую роль на армянском информационном поле и создает прочные основы для обеспечения и развития присутствия агентства на региональных и международных информационных площадках. Агентство активно освещает, информирует и представляет в ведущих международных СМИ все события, имеющие важное значение для Республики Армения, противодействует азербайджанской пропаганде, оно было и остается на передовых позициях международного признания Геноцида армян, разоблачения турецкой политики отрицания.

Агентство ежедневно публикует несколько сотен новостей, на армянском, русском, английском, арабском, французском языках. Арменпресс активно действует почти на всех социальных платформах. Оно одно из немногих в Армении, страница которой в Facebook верифицирована, индексируется международными системами “News google.com”, “Bing news” и “Яндекс. Новости”. Сайт агентства соответствует современным требованиям и доступен как для компьютеров, так и для смарт-телефонов.

Среди абонентов Арменпресс помимо средств массовой информации - посольства, международные организации, банки, аналитические центры и т. д.

Международное сотрудничество:

Арменпресс является членом 4 Международных информационных организаций. Агентство представляет Армению в Информсовете СНГ, Совете национальных информационных агентств Черноморского региона, Совете национальных информационных агентств Юго-Восточной Европы и балканских государств (статус наблюдателя) и Всемирном конгрессе информационных агентств. С 2014 по 2016 г. Арменпресс руководил Советом национальных информационных агентств Черноморского региона. Заседания этого Совета и Информсовета СНГ 2014 года были проведены в Ереване.

Арменпресс заключил двусторонние договоры с более чем 20 ведущими информационными агентствами мира, около трети из которых достигнуты за последние годы. Партнеры агентства -ТАСС, Рейтерс, Синьхуа, ИРНА, МЕНА, БТА, Агерпрес, БЕЛТА, Казинформ и многие другие СМИ, с которыми осуществляется обмен информацией и фотографиями.

Сотрудники агентства периодически участвуют в различных международных форумах, информационных выставках и программах обучения.

Сотрудничество с Арцахом:

Арменпресс оказывает всестороннее содействие становлению и укреплению информационного агентства Арцаха “Арцахпресс”. С Арцахпресс подписано Соглашение о сотрудничестве, что предполагает интернационализацию информации Арцахпресс по каналам Арменпресс и распространение информации об Арцахе. В октябре 2016 года между Арменпресс и Союзом журналистов Арцаха был подписан Меморандум о сотрудничестве, который предполагает организацию образовательных программ для молодых журналистов Арцаха как посредством дистанционного обучения, так и визитов в Армению.

Пресс-центр:

Сегодня пресс-центр Арменпресс является одним из самых активных, актуальных и авторитетных центров пресс-конференций в Армении. Еженедельно в пресс-центре проводится около 4 мероприятий с широким общественным охватом. Пресс-центр Арменпресс принимает ведущих государственных и политических деятелей, представителей сферы экономики, культуры, спорта и др. Пресс-конференции транслируются в прямом эфире.

Фотомарафон:

В агентстве ведутся активные работы по организации актуальной фотослужбы. Фотохроника Арменпресс оказывает всестороннее содействие государственным органам и ведомствам. В частности, содействует Министерству иностранных дел Армении в организации выставок за рубежом и подготовке публикаций в зарубежной прессе. Фотослужба имеет богатый информационный и фотоархив, который представляет уникальную историю Армении и всего региона. В фотоархиве в настоящее время хранится около 100 тысяч фотографий. Часть архива Арменпресс оцифрована в рамках проекта “History. Armenpress.am”. Оцифрованные версии более 10 тысяч фотографий представлены общественности. Это сделано по лучшим профессиональным стандартам.

Видеослужба:

Арменпресс ведет активную работу и по развитию видеоконтента. Искания агентства направлены на получение более интересного и качественного контента. Для выхода на это поле уже сделаны первые серьезные шаги. Агентство намерено и здесь иметь свою весомую роль и свое слово.

Международный охват новостей:

Арменпресс - самое узнаваемое СМИ Армении в международной прессе. Информацией Арменпресс, помимо партнеров, пользуются такие международные гиганты, как CNN, UPI, Синьхуа, BBC, РИА Новости и др.

Образовательные программы:

Агентство “Арменпресс” в 2012 г. совместно с агентством “Рейтер” организовало семинар для армянских фотожурналистов, в течение которого переподготовку прошли около двух десятков фотокорреспондентов.

Ежегодно в агентстве проходят учебную практику более 30 студентов ЕГУ, ЕГЛУ, Государственного университета физической культуры и спорта, специализирующихся в журналистике и в переводческом деле.

Арменпресс поздравляет всех своих нынешних и бывших сотрудников с годовщиной, всегда стремясь сохранить свое достойное место в информационном многообразии.