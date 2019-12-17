Рубен Рубинян и посол Эстонии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по внешним связям Рубен Рубинян принял посла Эстонии в Армении Каи Каарельсон.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, собеседники обсудили перспективы расширения межпарламентских связей. Рубен Рубинян придал большое значение развитию сотрудничества между парламентами двух стран, возможным взаимным визитам, в ходе которых можно будет обсудить связанные с углублением двусторонних отношений вопросы.

Посол также подчеркнула важность углубления сотрудничества между парламентами и выразила готовность содействовать реализации новых инициатив.

Каи Каарельсон отметила, что демократические реформы в Армении заметны.

Были также затронуты вопросы двустороннего сотрудничества на межпарламентских площадках.