Госдеп США отреагировал на принятую в Сенате резолюцию о признании Геноцида армян

Госдепартамент США официально отреагировал на принятую в Сенате резолюцию о признании Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, на официальном сайте госдепартамента сообщается, что позиция администрации президента США Дональда Трампа не изменилась. В послании Трампа говорилось:

«Наши взгляды отражены в заявлении, сделанном президентом США в апреле этого года», - говорится в заявлении.

24 апреля 2019 года президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в связи с 104-й годовщиной Геноцида армян. Он использовал словосочетание «Мец Егерн» вместо формулировки «Геноцид армян».

«Сегодня мы вспоминаем Мец Ехерн (на армянском языке данное выражение синонимично словам “резня”, “геноцид”, а “мец” означает “великий”, “масштабный”) и чтим память тех, кто пострадал в одном из самых жестоких массовых погромов XX века. Начиная с 1915 года, в последние годы существования Османской империи, полтора миллиона армян были депортированы, убиты или умерли. В этот день памяти мы вновь присоединяемся к армянской общине в Америке и во всем мире, скорбя о многих потерянных жизнях.

В этот день мы также чествуем и признаем тех, кто пытался покончить с насилием, и тех, кто стремился к тому, чтобы такие варварства больше не повторялись, такие как правозащитник и адвокат Рафаэль Лемкин.

Мы помним вклад великодушных американцев, которые помогли спасти жизни и восстановить армянские общины. Воздавая дань памяти тех, кто пострадал, мы также черпаем вдохновение в мужестве и стойкости армянского народа, который, несмотря на огромные трудности, создал жизнеспособные общины по всему миру, в том числе в США.

Мы обязуемся учиться на прошлых трагедиях, чтобы не повторять их. Мы приветствуем усилия армян и турок признать и считаться с их болезненной историей. И мы вместе с армянским народом вспоминаем жизни, потерянные во время Мец Егерна, и подтверждаем нашу приверженность большему миру на земле»,

12 декабря Сенат США единогласно принял резолюцию о признании и осуждении Геноцида армян. Принятие резолюции 150, автором которой являются сенаторы Роберт Менендес (демократ, Нью-Джерси) и Тед Круз (республиканец, Техас), произошло после принятия Палатой представителей резолюции 296.