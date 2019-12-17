Спикер Палаты представителей Мексики посетила посольство Армении

Спикер Палаты представителей Мексики Лаура Рохас 13 декабря посетила посольство Республики Армения в Мексике, где провела рабочую встречу с послом Ара Айвазян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с развитием двусторонних отношений. В этом контексте особое внимание было уделено развитию межпарламентского сотрудничества, роли групп дружбы в парламенте и осуществлению взаимных визитов на высоком уровне. Посол Айвазян подтвердил приверженность армянской стороны углублению эффективного сотрудничества с мексиканскими законодателями.

Лаура Рохас подтвердила заинтересованность парламента Мексики в углублении связей с Национальным Собранием Армении, пообещав оказать содействие в их реализации.

Была достигнута договоренность о продолжении контактов с целью разработки повестки дня межпарламентского сотрудничества.