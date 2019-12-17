Посол Армении вручил верительные грамоты президенту Словакии 

Новоназначенный посол Армении в Словакии Армен Папикян (резиденция в Вене) 17 декабря вручил верительные грамоты президенту Словакии Зузане Чапутовой.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе беседы после торжественной церемонии вручения верительных грамот Зузана Чапутова поздравила Армена Папикяна с назначением на должность посла Армении в Словакии и пожелала ему успехов в его дипломатической миссии. Президент Словакии выразила уверенность, что посол придаст новый импульс сотрудничеству между Арменией и Словакией.

Посол Папикян выразил благодарность за добрые пожелания и отметил, что готов приложить больше усилий для углубления и расширения армяно-словацкого сотрудничества. Посол Армении подчеркнул важность совместных шагов, направленных на дальнейшее углубление сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес в двустороннем и многостороннем форматах, а также на интенсификацию двусторонних торгово-экономических связей, установление сотрудничества в сфере туризма.

Стороны коснулись дальнейшего развития парламентского сотрудничества между Арменией и Словакией, в том числе активного сотрудничества между группами дружбы, действующими в парламентах двух стран. Пользуясь случаем, посол подчеркнул, что Армения высоко ценит позицию парламента Словакии в вопросе Геноцида армян и принятия парламентом Словакии в 2004 году резолюции о признании Геноцида армян.

Собеседники также коснулись отношений Армения-ЕС, перспектив сотрудничества на основе Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Была достигнута договоренность о продолжении диалога по повестке дня ЕС-Армения.

В ходе встречи Армен Папикян и Зузана Чапутова обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ОБСЕ. Посол Папикян кратко обозначил внешнеполитические приоритеты Армении.

Посол Папикян приветствовал решение Словакии открыть посольство в Армении, подчеркнув, что это придаст новый импульс дальнейшему расширению сотрудничества между двумя странами.